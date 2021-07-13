Исследователи сравнили кровь десятка людей и обнаружили так называемые аутоантитела.

Британские ученые обнаружили ложные антитела в крови пациентов, жаловавшихся на затяжные симптомы коронавируса или постковидный синдром (Long COVID).

Об этом пишет BBC.

Long COVID еще не полностью изучен. Исследователи предполагают, что он может покрывать ряд симптомов COVID-19: усталость, одышку, головные боли и боли в мышцах.

Исследователи сравнили кровь десятка людей и обнаружили так называемые аутоантитела.

Читайте также"Опасная тенденция": в ВОЗ выступили против комбинирования COVID-вакцинОбычно иммунная система человека вырабатывает антитела для борьбы с болезнями. Но иногда тело само начинает борьбу, вырабатывая ложные антитела, которые атакуют здоровые клетки. Вот эти антитела и могут быть одной из причин затяжных симптомов коронавируса.

Возможно, что у некоторых людей вирус "хранится" в организме, но допускаются проблемы работы их иммунной системы.

Пока эти исследования еще находятся на начальной стадии. Авторы проекта хотят продолжить анализ уже на большем количестве добровольцев.

Long COVID может проявиться у здоровых людей любого возраста или тех, кто легко перенес COVID-19.

В октябре 2020 года в Британии официально признали существование Long COVID у граждан как болезнь. Тогда эксперты отмечали, что последствия пандемии влияют на общее состояние здоровья населения. Речь шла об устойчивых симптомах коронавируса с долговременным влиянием на здоровье граждан.

Долговременные симптомы могут быть такими:

Хроническая усталость

Одышка

Повышенный пульс

Бред

Инсульты

Бессонница

Потеря вкуса / запаха

Заболевания почек

Проблемы мобильности

Головные боли

Мышечные боли

Лихорадка

Наиболее распространенными жалобами являются усталость, одышка и боль в суставах – обо всем этом сообщалось во время их борьбы с болезнью.

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Автор: Яна Ставская