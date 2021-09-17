Ученые заявили, что "долговременный ковид" случается не так часто, как считалось ранее.

Исследователи в Британии заявили, что симптомы COVID-19 длятся по меньшей мере три месяца у одного из 40-ка переболевших. Раньше считалось, что постковидный синдром может случаться у каждого 10-го человека, переболевшего коронавирусом.

Такие данные приводит Национальная статистическая служба Британии (ONS), пишет BBC.

Эксперты проанализировали данные 50 тысяч человек, половина из которых имела положительный результат на COVID-19, а другая — нет. У людей спрашивали, имеют ли они по крайней мере через 3 недели после заболевания такие симптомы, как:

лихорадка;

головная боль;

мышечная боль;

слабость;

утомление;

тошнота;

боль в животе;

диарея;

боль в горле;

кашель;

одышка;

потеря вкуса;

потеря обоняния.

Около 3% людей, которые имели в исследовании положительный результат, сообщали о минимум одном из симптомов. Лишь 0,5% людей без положительного результата заявляли о таких симптомах. Поэтому эксперты сделали вывод, что у одного из 40 переболевших симптомы коронавируса длились три месяца и дольше.

Читайте такжеУченые выяснили причину постковидного синдрома: основные симптомы

Также анализ показал, что женщины, пожилые люди в возрасте 50-69 лет и люди с другими длительными проблемами со здоровьем чаще будут иметь долговременные симптомы.

Кроме того, у людей спросили, имели ли, по их мнению, они долговременный ковид. Каждый девятый респондент заявил, что пережил такое состояние. Однако неизвестно, какие симптомы опрошенные причислили к постковидному синдрому.

Эксперты говорят, что их вывод о том, что долговременные симптомы встречаются у каждого 40-го человека, точнее за тот, который они сделали в апреле. Тогда заявили, что синдром может случиться у каждого 10-го переболевшего.

Ранее, как писал УНИАН, украинские медики отметили, что у людей, переболевших COVID-19, все чаще диагностируют стенокардию и аритмию, легочный фиброз, поражение миокарда, почек, сосудистой и эндокринной систем.

Постковидный синдром: что известно

Автор: Виктория Гордиенко