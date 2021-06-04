Между тем, эксперты призывают страны не спешить с вакцинацией детей от коронавируса.

В Италии начали прививать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Прививки делают вакциной Pfizer/BioNTech.

В целом на сегодняшний день, по данным итальянского министерства здравоохранения, в стране введено свыше 35 млн доз вакцины от коронавируса. Таким образом, 12,4 млн итальянцев или почти 23% взрослого населения страны считаются полностью привитыми от COVID-19.

"Мы все еще можем ускорить нашу кампанию (вакцинации. - ред.), чтобы пережить этот тяжелый сезон", - сказал министр здравоохранения Роберто Сперанца, приветствуя расширение программы вакцинации.

Между тем, эксперты в сфере здравоохранения призывают не спешить с вакцинацией несовершеннолетних от коронавируса, передает ТСН со ссылкой на The Guardian.

"Дети в определенной степени передают COVID-19, однако сами редко серьезно страдают от этого заболевания. Если вы предложите им вакцины, вы подвергнете их риску из-за возможных побочных эффектов", - объясняет Адам Финн из Бристольского университета.

Вакцина от коронавируса для детей

На сегодняшний день уже два производители вакцин от коронавируса, в частности Moderna и Pfizer/BioNTech, объявили об успешных результатах испытаний своих препаратов на подростках. Сейчас разработчики испытывают свои препараты на детях от шести месяцев до 11 лет.

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило экстренное использование вакцины от Pfizer/BioNTech для подростков. С 13 мая в США начали прививать людей этой категории.

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Автор: Ирина Погорелая