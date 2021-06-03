В Еврокомиссии отметили, что до конца июля планируют вакцинировать 70% всего населения ЕС.

В Евросоюзе 80 млн человек получили обе дозы вакцины от коронавируса, всего в странах сообщества сделали более 250 млн прививок.

Об этом сообщили в Еврокомиссии. Там отметили, что до конца июля там планируют вакцинировать 70% всего населения ЕС.

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Автор: Ирина Погорелая