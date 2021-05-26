Компания обещает предоставить регулирующим органам необходимые документы в ближайшее время.

Moderna утверждает, что ее вакцина коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет является "высокоэффективной".

Об этом пишет BBC.

Читайте такжеИз-за новых вспышек COVID-19 Япония ускоряет вакцинациюВ испытании с участием 3732 добровольцев, получивших две дозы препарата, случаи заражения коронавирусом не наблюдались по сравнению с четырьмя случаями в контрольной группе, которым вводили инъекции плацебо.

Moderna заявляет, что вскоре предоставит данные регулирующим органам каждой страны для получения разрешения на использование вакцины для подростков.

Сейчас вакцина компании Moderna разрешена людям от 18 лет.

Хотя подростки редко серьезно болеют COVID-19, они могут распространить инфекцию. Эксперты надеются, что вакцинация против вируса поможет остановить пандемию.

Вакцина Pfizer-BioNTech, которая разрешена для использования в возрасте старше 16 лет, также тестируется на детях до 12 лет, с целью привлечения детей в возрасте от шести месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская