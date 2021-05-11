Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США решило, что дети в возрасте от 12 до 15 лет могут быть вакцинированы.

Регулирующие органы США разрешили использование вакцины Pfizer/BioNTech для прививок детей в возрасте от 12 лет, расширив таким образом вакцинацию в стране.

Читайте такжеВ США подумывают над уменьшением дозы вакцины от коронавируса во время прививкиРанее вакцина стала доступной для всех, старше 16 лет. Две другие вакцины, разрешенные для использования в Соединенных Штатах, Moderna и Johnson & Johnson, пока недоступны для несовершеннолетних, поскольку исследования продолжаются.

Производители вакцин заявили, что запустили процесс получения одобрения для новой возрастной группы на прошлой неделе, передает Голос Америки.

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что вносит поправки в правила экстренного разрешения на применение лекарств, чтобы включить миллионы детей в возрасте от 12 до 15 лет в программу вакцинирования от COVID-19.

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Автор: Ирина Погорелая