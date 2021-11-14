Военнослужащих планируют приобщить к процессам вакцинации и тестирования населения.

Бундесвер (Вооруженные силы Германии) готовится к чрезвычайной ситуации из-за стремительного рост новых случаев заражения коронавирусом в Германии.

Как сообщило в субботу, 13 ноября, издание Spiegel Online инспектор Объединенных сил обеспечения Бундесвера генерал-лейтенант Мартин Шеляйз (Martin Schelleis) намерен максимально быстро мобилизовать до 12 тысяч военнослужащих для поддержки перегруженных клиник и местных органов здравоохранения.

Военные будут оказывать помощь в проведении бустерной вакцинации и расширении экспресс-тестирования в домах для престарелых и больницах.

В кризисном штабе Бундесвера считают, что четвертая волна пандемии COVID-19 достигнет пика в Германии на Рождество. Улучшения ситуации в стране стоит ожидать не ранее начала февраля.

Читайте такжеМеркель обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19 и призывает немцев не быть легкомысленнымиПо данным издания, до конца ноября количество военнослужащих, задействованных в борьбе с пандемией, составит до шести тысяч человек, к Рождеству их количество должно удвоиться.

Сейчас за помощью военных уже обратились федеральные земли Бавария, Саксония и Тюрингия. Как напоминает Spiegel Online, во время наиболее критических этапов пандемии в Германии – зимой 2020 и весной 2021 года – помощь органам здравоохранения оказывали до 10 тысяч военнослужащих.

В ноябре число новых случаев заражения коронавирусом в Германии достигло самого высокого уровня с начала пандемии. Институт имени Роберта Коха сообщил 14 ноября о 33,5 тысячах новых случаев инфицирования коронавирусом. Данные на выходных обычно ниже, чем в рабочие дни, что связано с задержкой передачи информации с мест.

Коэффициент заражения коронавирусом составил 289,0 на 100 тысяч жителей в течение недели. 13 ноября он составил 277,4, 12 ноября – 263,7. Ранее самый высокий уровень инфицирования коронавирусом в ФРГ был зафиксирован 22 декабря 2020 года (197,6), однако на то время в Германии почти не было привитых от COVID-19.

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Автор: Лариса Бекета