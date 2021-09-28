Самые плохие показатели по вакцинации от коронавируса в Евросоюзе подают из Болгарии - 22% и Румынии - 33% вакцинированных.

В то время как Португалия на западе европейского континента, по уровню вакцинации от коронавируса занимает передовое место в мире, самые низкие уровни прививки остаются на противоположном - восточном конце Европы.

Европейские чиновники в Брюсселе указывают, что средний уровень вакцинации взрослого населения в 27 странах ЕС превышает 70%, но политики и специалисты озабочены разрывом между западом и востоком.

По данным Our World in Data.org 26.09.2021 почти у 88% португальцев уже есть прививки по крайней мере одной дозой, но, например, в Украине этот уровень составляет на сегодняшний день 22%.

Читайте такжеВ Румынии будут колоть бустерные дозы вакцины против коронавирусаМедлительность украинской вакцинации можно в значительной мере объяснить, что Украина не может пользоваться возможностями, которые имеют страны-члены Евросоюза. Однако статистика показывает, что даже соседние с Украиной страны, которые входят в Евросоюз, заметно отстают от западных партнеров.

Худшие показатели в ЕС подают из Болгарии - 22% и Румынии - 33% вакцинированных.

Немного лучше ситуация выглядит в Словакии - 44% и в Польше - 52%, но это значительно меньшие показатели по сравнению не только с Португалией, но и с такими странами как Испания - 80%, Дания - 77%, Франция - 74% или Германия - 67%.

Низкий уровень вакцинации на востоке Европы также совпадает со сравнительно высокими показателями смертности людей, у которых был обнаружен коронавирус.

Новая волна COVID-19, вызванная штаммом Дельта, по словам медиков снова переполняет в частности румынские больницы пациентами с тяжелыми симптомами.

Румыния оказалась среди лидеров в списках европейских стран по скорости распространения коронавируса - в среднем 6815 на день, и по показателю смертности после заражений - в среднем 123 в день на протяжении последней недели.

Влад Миксич, румынский специалист по вопросам охраны здоровья, сказал, что одной из причин низкого уровня вакцинации в Румынии есть "традиционное недоверие к власти" в стране, а также слабо организованный процесс вакцинации.

В соседней Болгарии, 23% опрошенных недавно сказали, что не хотят делать прививки, в то время как в целом в ЕС этот показатель составляет только 9%.

В Украине опрос, проведенный в августе показал, что более 56% украинцев не намерены вакцинироваться. Украинский показатель нежелания делать прививки от коронавируса называют среди самых высоких в мире, отмечает Голос Америки.

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Автор: Ирина Погорелая