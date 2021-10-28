57% новых случаев заболевания коронавирусом за неделю зарегистрированы в Европе.

Европа остается единственным в мире континентом, где растет заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

За неделю с 18 по 24 октября в мире выявили увеличение новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом 57% новых случаев зарегистрированы в Европе.

Наибольшее снижение числа новых еженеделЧитайте такжеВ США рекомендовали Pfizer для детей с 5 летьных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за которым следует регион западной части Тихого океана (17%).

В регионах Европы и Юго-Восточной Азии зарегистрировано увеличение числа новых еженедельных смертей от COVID-19 на 14% и 13% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольшее снижение числа новых еженедельных смертей было зарегистрировано в регионе западной части Тихого океана, показав снижение на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

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Автор: Денис Прядко