На сегодняшний день среди туристов, которые пересекли границу на этой неделе, было выявлено 80 случаев заболевания, в том числе 34 из них вернулись в страну во вторник.

В Финляндии футбольные фанаты, вернувшиеся из России после матчей на Евро-2020 вызвали вспышку COVID-19.

Как сообщает Helsinki Times, несколько десятков финнов, которые вернулись из Санкт-Петербурга, где болели за национальную сборную, получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Отмечается, что на сегодняшний день среди туристов, которые пересекли границу на этой неделе, было выявлено 80 случаев заболевания, в том числе 34 из них вернулись в страну во вторник после матчей в РФ.

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Сейчас власти пытаются связаться с 800 гражданами, которые еще не проверялись на наличие заболевания.

Их призывают избегать социальных контактов и пройти тестирование на COVID-19.

Власти страны ожидают, что вскоре число заболевших будет расти из-за инкубационного периода в COVID-19.

Уточняется, что власти обеспокоены распространением в России одного из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта".

Сборная Финляндии на Евро-2020

Сборная Финляндии покинула Евро-2020 после группового турнира. Команда сенсационно обыграла Данию, но проиграла России и Бельгии. Матчи проходили в российском Санкт-Петербурге.

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Автор: Антонина Доломанжи