В Британии сравнили COVID-симптомы, их продолжительность, осложнения и другие показатели у двух групп детей от 12 до 17 лет: инфицированных Альфа и Дельта штаммами.

Штамм коронавируса "Дельта", который набирает все большие обороты в мире, а также другие мутации COVID-19 вызвали у медиков опасения относительно большей опасности для детей. Тем не менее новое исследование из Британии, которое еще не прошло рецензирование, уже показало очень обнадеживающие результаты.

Как пишет 24 канал со ссылкой на medRxiv, ученые из Королевского колледжа Лондона сравнили симптомы, их продолжительность, осложнения и другие показатели у двух групп детей от 12 до 17 лет: инфицированных Альфа-вариантом ("британский") и Дельта ("индийским").

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В первую группу включили данные 276 детей, у которых подтвердился COVID-19 в конце прошлого года, когда на территории Британии доминировал Альфа-вариант. Еще 227 детей были инфицированы весной-летом 2021 года, когда Альфу вытеснил Дельта-вариант.

По оценкам экспертов, клиническая картина заболевания была сходной в обеих группах детей. Независимо от варианта коронавируса большинство пациентов выздоравливали в среднем в течение 5 дней, причем старшие дети обычно болели на день – два дольше младших. Только 5 детей младшего и 22 детей старшего возраста испытывали симптомы более 28 дней.

Симптомы COVID-19 были похожими независимо от варианта вируса:

головная боль,

слабость,

повышение температуры,

потеря обоняния или вкуса,

боль в горле,

кашель,

насморк.

Ученые обнаружили, что при заражении Дельта-штаммом чаще встречались такие симптомы, как лихорадка, головокружение, озноб, воспаление глаз.

В больницу попали около 2,2% детей младшего возраста и 1,9% пациентов старшего возраста, зараженных Альфа-вариантом. Среди инфицированных Дельтой лечения в стационаре требуется 3,5% детей младшего возраста и 1,7% – старшего.

Напомним, в Великобритании начали рассылать первые приглашения на прививку от коронавируса детям 12-15 лет. Для прививки этой группы будут использовать одну дозу вакцины Pfizer-BioNTech. Главные медицинские советники правительства Британии считают, что прививка подростков поможет избежать перебоев с работой школ.

Коронавирус у детей: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко