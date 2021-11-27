В ВОЗ определили топ-5 самых опасных штаммов коронавируса / фото REUTERS
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала обновленный перечень самых опасных штаммов коронавируса, которые существуют в мире на сегодня. В пятерку вошел и новый штамм Omicron.
Как отметили в пресс-службе организации, самые опасные штаммы коронавируса вызывают беспокойство ВОЗ. Причиной тому стали последние данные обновлены 26 ноября.
Читайте такжеУченые выявили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, который может быть более устойчивым к вакцинам - СМИ
Топ-5 самых опасных штаммов коронавируса
- Альфа (британский) - обнаружен в сентябре 2020 года в Британии;
- Бета (южноафриканский) – обнаружен в мае 2020 года в ЮАР;
- Гама (бразильский) – обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года;
- Дельта (индийский) – обнаружен в Индии в октябре 2020 года;
- Омикрон - обнаружен в странах Южной Африки (ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Лесото) в ноябре 2021 года.
Напомним, новый штамм, который ВОЗ назвала Omicron, организация квалифицировала как такой, что "вызывает беспокойство".