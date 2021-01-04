Его собственное сердце после пневмонии было в критическом состоянии. За последний год оно останавливалось 6 раз.

30-летний житель Мукачево Закарпатской области, которому в конце декабря во Львове пересадили сердце, умер.

Как сообщила в Facebook его жена Виктория, последнюю неделю муж находился в тяжелом состоянии.

"Мой муж все еще в реанимации. Очень тяжелое состояние. Почки не хотят работать, постоянно на диализе, а сегодня остановилось наше новое сердце. Врачам удалось его запустить, но ничего не могут сказать", – отмечала она 28 декабря.

Уже 3 января женщина сообщила, что мужа не стало.

Напомним, операцию по трансплантации сердца успешно провели в больнице скорой помощи Львова. Пересадку органа сделал заведующий отделением кардиохирургии и трансплантации Центра сердца и сосудов больницы Роман Домашич.

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Донором стала 42-летняя львовянка. После того как мозг женщины умер, ее мать, муж и сын согласились на донорство. Поэтому новый орган получил 30-летний мужчина из Мукачево. Его собственное сердце после пневмонии было в критическом состоянии. За последний год оно останавливалось 6 раз.

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Автор: УНИАН