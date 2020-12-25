Искусственное сердце может помочь тяжелобольным пациентам в ожидании трансплантации сердца.

Европа впервые лицензировала продажу искусственного сердца компании Carmat S, что поможет пациентам в ожидании трансплантации сердца.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Carmat получил сертификацию СЕ, разрешающую продажу товара на территории Европейской экономической зоны. Их искусственное сердце может помочь тяжелобольным пациентам в ожидании трансплантации сердца.

Ален Карпентье, изобретатель биологических сердечных клапанов и кардиохирург, начал производство искусственного сердца в 1993 году с бизнесменом Жан-Люком Лагардер. Последний передал в распоряжение Карпентье несколько лабораторий и инженеров из собственной компании Matra.

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Сейчас Airbus SE, которая впоследствии поглотила Matra, владеет 13% акций Carmat, Карпентье - лишь 5,3%.

Carmat получила лицензию после 10 лет попыток. Продажа планируют открыть во второй четверти следующего года, заявили в компании.

После сообщений о разрешении на продажу в Европе, что стало кульминацией усилий 27 лет, акции компании выросли на 34% до 32 евро. За год акции Carmat выросли на 66% в этом году, а компания имеет рыночную стоимость в 407 млн евро.

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Автор: УНИАН