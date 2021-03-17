Медики спасли 38-летнего мужчину, который ждал донора сердца уже несколько лет.

В Запорожье медики провели сложную операцию по пересадке сердца.

Читайте такжеВ Киеве на 20% возросло количество больных гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделейОб этом идёт речь в сюжете ТСН.

Местные врачи вместе с киевскими специалистами спасли 38-летнего мужчину, который ждал донора уже несколько лет.

Орган отобрали у пациента, погибшего от инсульта, его родные на это согласились.

Сразу после пересадки сердца, медицинские бригады провели еще несколько операций - по пересадке печени и двух почек.

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Автор: Людмила Жерновская