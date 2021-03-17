Органы отобрали у пациента, погибшего от инсульта / ua.depositphotos.com
В Запорожье медики провели сложную операцию по пересадке сердца.
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Местные врачи вместе с киевскими специалистами спасли 38-летнего мужчину, который ждал донора уже несколько лет.
Орган отобрали у пациента, погибшего от инсульта, его родные на это согласились.
Сразу после пересадки сердца, медицинские бригады провели еще несколько операций - по пересадке печени и двух почек.
Новости Украины: в Запорожье провели сложную операцию по пересадке сердца
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