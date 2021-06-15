В Великобритании "индийский" штамм составляет 90% от всех новых случаев COVID.

Штамм коронавируса «Дельта», известный также как «индийский», на сегодня зафиксирован в 74 странах. Вирус продолжает стремительное распространение и может стать доминирующим во всем мире.

Об этом говорится в материале The Guardian. Вспышки варианта «Дельта» зафиксирваны в Китае, США, Африке, Скандинавском регионе и в странах Тихого океана.

По отчетам исследователей, «индийский» штамм быстрее распространяется и вызывает более тяжелое течение коронавирусной болезни. Он также демонстрирует определенную устойчивость к вакцинам, особенно если получена только одна доза.

Со ссылкой на бывшего чиновника Управления по контролю за продовольствием и лекарствами США сообщается, что в Штатах количество случаев заболевания штаммом «Дельта» удваивается каждые две недели и на сегодня составляет 10% от всех новых случаев коронавируса. В Великобритании «индийский» штамм составляет 90% от всех новых случаев COVID.

Органы здравоохранения по всему миру собирают и обмениваются данными о новом штамме. Но есть опасения, что в бедных странах с менее эффективной системой эпидемического мониторинга «индийский» штамм уже мог распространиться гораздо сильнее, чем можно судить по отчетам.

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Вспышка коронавируса в Индии

Ситуация с COVID-19 значительно обострилась в Индии в апреле. Несколько стран направили ей гуманитарную помощь. Установлено, что страну поразил особо опасный штамм коронавируса.

Несмотря на все усилия, медицинская система страны с миллиардным населением не справилась с опустошительной волной пандемии. На сегодня в стране зафиксировано более 29 миллионов случаев COVID и 355 тысяч погибших, хотя реальные цифры могут быть в разы больше.

Новый "индийский" штамм начали фиксировать и за пределами Индии. Он получил широкое распространение в Великобритании.

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Автор: Дмитрий Захаров