Более 50% населения получили по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что в Евросоюзе полностью вакцинировано от коронавирусной болезни уже более 100 млн взрослого населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сказала на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем по случаю участия руководства Евросоюза в саммите "Большой семерки", который состоится 11-13 июня в Великобритании.

"У нас есть хорошие новости. Сегодня в Европе более 50% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу, и даже больше, и сегодня 100 млн европейцев полностью вакцинированы", - сказала фон дер Ляйен.

Читайте такжеВ ВОЗ заявили, что только вакцинации недостаточно для борьбы с коронавирусомОднако, по ее словам, в Евросоюзе смогли достичь таких показателей вакцинации без остановки экспорта вакцин. "Из 700 млн доз, которые были произведены в ЕС с прошлого декабря, около 350 млн доз было экспортировано в более 90 стран", - отметила президент Еврокомиссии.

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Автор: Виталий Саенко