Во всем мире с начала пандемии зарегистрировано более 288 млн случаев заражения коронавирусом.

В Европе с начала пандемии коронавируса COVID-19 количество случаев заражения превысила 100 миллионов.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что в 52 странах и регионах от Атлантического побережья до Азербайджана и России по состоянию на вечер субботы, 1 января, зарегистрировали 100 млн 074 тыс. 753 случая заражения коронавирусом, о чем сообщает агентство AFP на основе информации от органов власти.

Это составляет более трети от 288 млн 279 тыс. 803 случаев заражения COVID-19, зарегистрированных во всем мире с начала пандемии в конце 2019 года. Только за последние семь дней в европейском регионе выявили более 4,9 млн случаев заражения – на 59% больше, чем за предыдущую неделю.

Читайте такжеГлава ВОЗ сказал, что надо сделать для завершения пандемии коронавирусаВ течение недели новые максимумы инфицирования зафиксировали в 17 из 52 европейских стран и регионов.

В конце декабря 2021 года руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко говорил, что уровень заболеваемости COVID-19 в Европе и мире растет, а в Украине демонстрирует стремительный спад.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Позже ряд производителей выпустили вакцины от COVID-19, и началась вакцинация.

Записаться на вакцинацию в Украине против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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