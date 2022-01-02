Коронавирус в нашей стране за сутки диагностировали у более 100 детей.

В Украине коронавирус COVID-19 в субботу, 1 января, диагностировали у 1 863 человек, в частности, у 12 медработников и 108 детей.

За сутки с коронавирусом никого не госпитализировали, умерли 98 заболевших, а 2 259 – выздоровели, говорится в Telegram-канале Минздрава Украины.

Больше всего инфицированных нашли в Киеве (277), в Житомирской области (127) и на Львовщине (115), сообщил в мессенджере "Коронавірус_інфо".

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 2 января:

Общее количество заболевших – 3 674 538 человек;

Общее количество выздоровевших – 3 477 188 человек;

Общее количество умерших – 96 187;

Всего сделано 16 816 266 ПЦР-тестов.

Читайте такжеУкраину ждет новая вспышка коронавируса – МинздравНапомним, на протяжении 31 декабря COVID-19 в Украине диагностировали у 5 026 человек. Среди инфицированных было 74 врача и 262 ребенка.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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