Инфицирование "индийским" штаммом прежде всего угрожает молодежи, которую еще не вакцинировали.

До конца августа на опасный штамм "Дельта" будет приходиться 90% всех заражений коронавирусом в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Там напомнили, что, по предварительным данным, этот штамм может "атаковать" человека, привитого одной дозой вакцины от COVID-19.

В ECDC прогнозируют, что "индийский" вариант может охватить прежде всего молодых людей, не входящих в возрастную категорию кампании иммунизации.

Читайте такжеШтамм коронавируса "Дельта плюс" обнаружен в 10 странах: что о нем известноВ то же время в ЕС подтвердили, что полное прохождение вакцинации любым доступным сейчас препаратом обеспечивает высокую защиту от вируса и его последствий.

Новый штамм "Дельта" в настоящее время обнаружен в более 90 странах мира. Больше всего он распространен в Индии, России и Португалии. По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% инфицирований, он в 1,6 раза более контагиозный, а также в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 ("Дельта") - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

23 июня стало известно о двух подтвержденных случаях "индийского" штамма в Украине – у прибывших из России. В тот же день правительство поручило усилить контроль за въездом из четырех стран – отныне граждане должны показывать отрицательный результат на COVID-тест.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград заявила, что все вакцины, которые есть в Украине, и защищают от "индийского" ("Дельта") штамма коронавируса, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов.

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Автор: Яна Ставская