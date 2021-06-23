Компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина защищает от индийских вариантов коронавируса "Дельта" и "Каппа".
Они ссылаются на собственные исследования, пишет Reuters.
Согласно результатам испытаний Оксфордского университета, вакцина вырабатывает в крови человека антитела, которые могут нейтрализовать эти штаммы.
В то же время в Национальной службе здравоохранения Великобритании сообщили, что вакцины Pfizer и AstraZeneca более чем на 90% защищают от госпитализации больных штаммом "Дельта".
Читайте такжеВОЗ: в бедных странах заканчиваются вакцины от коронавирусаРанее в Национальной академии наук Украины сообщили, что штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще – к реанимации.
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