Эти названия получили два новых индийских варианта коронавируса.

Компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина защищает от индийских вариантов коронавируса "Дельта" и "Каппа".

Они ссылаются на собственные исследования, пишет Reuters.

Согласно результатам испытаний Оксфордского университета, вакцина вырабатывает в крови человека антитела, которые могут нейтрализовать эти штаммы.

В то же время в Национальной службе здравоохранения Великобритании сообщили, что вакцины Pfizer и AstraZeneca более чем на 90% защищают от госпитализации больных штаммом "Дельта".

Читайте такжеВОЗ: в бедных странах заканчиваются вакцины от коронавирусаРанее в Национальной академии наук Украины сообщили, что штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще – к реанимации.

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Автор: Людмила Жерновская