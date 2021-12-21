В ВОЗ отметили, что новый вариант распространяется значительно быстрее остальных и заражает привитых и переболевших людей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала людей по возможности пересмотреть планы на предстоящие праздники, чтобы защититься от варианта коронавируса "Омикрон", который стремительно распространяется по миру.

"Отмена мероприятия лучше, чем потеря жизни, - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Женеве. - Лучше отменить празднование сейчас и сделать это потом, чем сейчас отпраздновать и потом горевать".

По его словам, новый вариант распространяется значительно быстрее остальных и заражает привитых и переболевших людей, сообщает Би-би-си.

"В настоящее время есть устойчивые подтверждения того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее варианта "Дельта", и привитые или переболевшие люди с высокой долей вероятности могут вновь заразиться", - сказал он.

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Глава ВОЗ также сообщил, что количество смертей от COVID-19 в этом году превышает число смертей в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Новый вариант коронавируса B. 1. 1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

ВОЗ подтвердила, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса.

18 декабря в Украине были обнаружен первый случай COVID-19, вызванный новым штаммом "Омикрон".

Автор: Ирина Погорелая