Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала людей по возможности пересмотреть планы на предстоящие праздники, чтобы защититься от варианта коронавируса "Омикрон", который стремительно распространяется по миру.
"Отмена мероприятия лучше, чем потеря жизни, - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Женеве. - Лучше отменить празднование сейчас и сделать это потом, чем сейчас отпраздновать и потом горевать".
По его словам, новый вариант распространяется значительно быстрее остальных и заражает привитых и переболевших людей, сообщает Би-би-си.
"В настоящее время есть устойчивые подтверждения того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее варианта "Дельта", и привитые или переболевшие люди с высокой долей вероятности могут вновь заразиться", - сказал он.
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Глава ВОЗ также сообщил, что количество смертей от COVID-19 в этом году превышает число смертей в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.
Штамм коронавируса "Омикрон": что известно
Новый вариант коронавируса B. 1. 1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".
Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.
ВОЗ подтвердила, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.
13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса.
18 декабря в Украине были обнаружен первый случай COVID-19, вызванный новым штаммом "Омикрон".