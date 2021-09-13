Таким образом медики стремятся идентифицировать рак на ранней стадии, когда клинические симптомы еще не проявляются.

В Британии на этой неделе стартует масштабное тестирование на рак с участием 140 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 77 лет. Участники будут сдавать образцы крови, а через 1-2 года образцы возьмут повторно.

Как пишет The Guardian, новый тест позволит определить более 50 типов опухолей, включая рак легких, кишечника и поджелудочной железы, яичников, печени, пищевода, шейки матки, предстательной железы, а также некоторые типы онкогематологических заболеваний по крови на ранней стадии.

Данное открытие является важным, ведь ранняя диагностика повышает шансы пациентов на жизнь в 5-10 раз.

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Участие в испытаниях примут случайные люди, без подозрений на рак. Таким образом ученые планируют оценить эффективность теста в качестве простого скринингового метода. Тест по анализу крови определяет фрагменты ДНК, выделяемые опухолью в кровоток.

Такой подход позволяет идентифицировать рак на ранней стадии, когда клинические симптомы еще не проявляются.

Первые результаты испытаний планируют получить к 2023 году. Если они будут успешными, то в период с 2024 по 2025 годы к участию пригласят еще около миллиона участников.

Ранее УНИАН писал, что ученые из Южной Кореи разработали технологию фототерапии, которая может значительно повысить эффективность лечения рака, уменьшив боль от химиотерапии и минимизируя побочные эффекты.

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Автор: Виктория Гордиенко