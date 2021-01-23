Благодаря новому фотосенсибилизатору все органы и здоровые ткани в теле пациента остаются в норме.

Ученые из Южной Кореи разработали технологию фототерапии, которая может значительно повысить эффективность лечения рака, уменьшив боль от химиотерапии и минимизируя побочные эффекты.

Как пишет НВ, президент Корейского института науки и технологий Сок-Джин Юн объявил, что исследовательская группа под руководством доктора Сехуна Кима из Исследовательского центра Theragnosis разработала фототерапевтический агент, обещающий полное уничтожение раковых клеток без побочных эффектов. Он предполагает всего одну инъекцию и повторную фототерапию.

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Технология фототерапии, метод лечения рака с использованием света, вводит фотосенсибилизатор, который разрушает раковые клетки при помощи лазера, который накапливается только в раковых тканях.

Такая технология работает лучше лучевой терапии или общей химиотерапии благодаря тому, что не повреждает ткани, окружающие раковые клетки.

Тем не менее, здесь тоже есть свои подводные камни. Действие обычных фотосенсибилизаторов длится только один сеанс, поэтому их необходимо вводить каждый раз, когда процедура лечения повторяется. Более того, фотосенсибилизатор может накапливаться в глазах и коже людей, вызывая повышенную светочувствительность — пациентов приходится изолировать от солнечного света и ламп.

Южнокорейские ученые разработали новый фотосенсибилизатор, который не только воздействует исключительно на раковые клетки, но и абсолютно не токсичен — все органы и здоровые ткани остаются в норме.

Благодаря одной инъекции пациент сможет получать повторные сеансы фототерапии, не опасаясь побочных эффектов после лечения, до полного удаления раковых клеток из организма.

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Автор: УНИАН