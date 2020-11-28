Пострадавших попросили еще раз пройти тест.

В Британии более 1300 граждан ошибочно получили положительный результат на тест COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

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Тесты были сделаны с 19 по 23 ноября. В службе причиной инцидента назвали «лабораторную ошибку» и сослались на проблемную серию химикатов. Однако обстоятельства до сих пор расследуются.

Пострадавших попросили еще раз пройти тест и продолжить самоизоляцию в случае появления симптомов вируса.

Систему тестирования Департамента здравоохранения Британии критиковали ранее. В начале 2020 года во время ее запуска произошла серия громких сбоев. В сентябре почти 16 тысяч "положительных" тестов были утеряны на несколько дней, что привело к задержке в отслеживании контактов.

Правительство обвинило "устаревшую" файловую систему, прерывавшую записи после 65 тысяч лент с данными.

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Автор: Яна Ставская