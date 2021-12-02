Ошибку заметили только через два дня, когда пациенту делали перевязки.

В Австрии суд оштрафовал 43-летнюю хирурга на 2700 евро за то, что она во время операции ампутировала пациенту не ту ногу и заметила это только через два дня.

У 82-летнего мужчины после болезни ухудшилось состояние ног. Хирург, проводившая операцию, ошибочно определила, что нужно ампутировать правую ногу вместо левой, сообщает ТСН со ссылкой на Kurier.

Ошибку заметили только через два дня, когда пациенту делали перевязки.

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Жена прооперированного мужчины, впоследствии скончавшегося, подала в суд. Хирургу были предъявлены обвинения в серьезной врачебной халатности.

Когда врача спросили, почему она прооперировала не ту ногу, она ответила: "Я просто не знаю".

В конце концов, суд поддержал обвинение и назначил хирургу штраф в размере 2700 евро.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Австрии медики ампутировали 82-летнему мужчине не ту ногу. После этого в больнице начали расследование. По словам врачей, ампутировать нужно было левую ногу, но отметку поставили на правой.

"Мы глубоко поражены тем, что, несмотря на стандарты качества, 82-летнему мужчине была ампутирована не та нога", - отметили в медучреждении.

Автор: Ирина Погорелая