Американские медики провели уникальную операцию: пациенту одновременно пересадили донорские руки и лицо. Это лишь третье такое хирургическое вмешательство в мире и первое – успешное.
Читайте такжеВо Франции провели первую в мире операцию по пересадке обеих рук и плечОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что в свои 19-ть лет Джо заснул за рулем после ночной смены на работе, из-за этого машина перевернулась и вспыхнула. Парня успели вытащить из авто до того, как оно подорвалось. Однако Джо получил сильные ожоги и несколько месяцев был в коме.
«Они ампутировали мои пальцы, а мое лицо было обожжено, и вместо глаз были щели», – рассказал мужчина.
Ему провели два десятка операций и трансплантаций кожи, но спасти лицо и руки так и не смогли. Тогда медики решили искать донора для пересадки.
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