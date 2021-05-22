Операцию мужчине провели 18 мая, но ошибку врачи обнаружили только спустя два дня во время перевязки.

В Австрии медики ампутировали 82-летнему мужчине не ту ногу, в больнице уже начали расследование.

Об этом сообщает Heute.

Операцию мужчине провели 18 мая, но ошибку врачи обнаружили только спустя два дня во время перевязки. По словам врачей, ампутировать нужно было левую ногу, но отметку поставили на правой.

«Мы глубоко поражены тем, что, несмотря на стандарты качества, 82-летнему мужчине была ампутирована не та нога», - отметили в медучреждении.

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Пациента попросили подтвердить, поставили ли отметку на правильной ноге, но, как сообщается, из-за заболевания артикуляция мужчины была ограниченной.

В больнице уже начали расследование. Руководство медучреждения после публичных извинений подало жалобу в прокуратуру.

Пациенту об ошибке уже сообщили, мужчина ждет новой операции. Медика, который ампутировал ногу, отстранили.

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Автор: Денис Прядко