СМИ информируют, что сейчас больше всего случаев зафиксировано в Южной Африке - 77 и в Великобритании – 22.

Уже 23 страны уведомили Всемирную организацию здравоохранения об обнаружении штамма коронавируса Omicron ("Омикрон" - УНИАН).

Об этом сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

"Появление варианта Omicron, разумеется, привлекло внимание всего мира. По крайней мере 23 страны ... сейчас сообщили ВОЗ о случаях заболевания "Омикрон", и мы ожидаем, что это количество будет расти", – говорится в сообщении.

По данным CNN новый штамм "Омикрон" зафиксировали в 23 таких странах: Австралия, Австрия, Бельгия, Чехия, Франция (остров Реюньон), Саудовская Аравия, Ботсвана, Бразилия, Канада, Германия, Дания, Гонконг, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Нигерия, Норвегия, Португалия, Южная Африка, Испания, Швеция, Великобритания.

Пока больше всего случаев нового штамма коронавирус зафиксировали в Южной Африке – 77, и в Великобритании – 22.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" - что известно

Впервые новый штамм B.1.1.529 был обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Читайте такжеБустерная доза вакцины достаточно защищает от штамма "Омикрон" - BioNTechВсемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими", – отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее штамма"Дельта".

Напомним, записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 602 019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Инна Андалицкая