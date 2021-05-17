Работа сверх установленной продолжительности трудового дня подвергает людей риску потери трудоспособности и преждевременной смерти.

Рост продолжительности рабочей недели до 55 часов и более повышает риск инсульта на 35%, риск смерти от ишемической болезни сердца — на 17%.

Читайте такжеПсихологи рассказали, как распознать эмоциональное выгорание во время карантинаОб этом говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ). По их данным, выросло число работающих сверхурочно - до 9% от общей численности населения во всем мире. Работа сверх установленной продолжительности трудового дня подвергает людей риску потери трудоспособности и преждевременной смерти, отмечается в исследовании.

Как выяснили эксперты, в 2016 году из-за увеличения рабочих часов 398 тыс. человек умерли от инсульта и 347 тыс. - от болезни сердца. В сумме это на 29% больше, чем в 2000 году. Кроме того, между 2000 и 2016-м смертность от инсульта, связанная с переработками, выросла на 19%, от болезни сердца — на 42%. Больше всего это касается мужчин (на них приходится 72% всех смертей), жителей Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии, а также работников среднего и пожилого возраста.

Исследование проводилось на фоне пандемии коронавируса, которая «пролила свет на управление рабочим временем»: по данным ВОЗ и МОТ, пандемия может способствовать тенденции к увеличению рабочего времени.

«Пандемия COVID-19 существенно изменила методы работы многих людей. Удаленная работа стала нормой во многих отраслях, часто стираются границы между домом и работой»,— пояснил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что «никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа», передает kommersant.

Специалисты ВОЗ и МОТ приводят ряд мер, которые можно принять для защиты здоровья работников:

правительства могут вводить, применять и обеспечивать соблюдение законов, запрещающих обязательную сверхурочную работу и обеспечивающих ограничение рабочего времени;

договоры между работодателями и ассоциациями работников могут предусматривать более гибкое рабочее время, а также согласовывать максимальное количество рабочих часов;

сотрудники могут разделять между собой рабочее время, чтобы количество отработанных часов за неделю не превышало 55.

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Автор: Ирина Погорелая