У людей, которые имеют проблемы со сном, плохое настроение возникает чаще, утверждают исследователи.

Нерегулярный сон, сбитый режим или уменьшение количества часов сна может увеличить риск депрессии в долгосрочной перспективе. В краткосрочной тоже все не так радужно — обычно у людей с проблемным сном плохое настроение.

Исследование провела команда из Мичиганского университета (США), в нем приняли участие 2100 медиков-студентов. Результаты ученых опубликовали в журнале Nature, пишет НВ.

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Все студенты были стажерами, работавшими в больницах. У них были напряженные рабочие дни и нерегулярные графики, что сильно влияло на их возможность иметь регулярный режим сна.

Ученые отслеживали их состояние с помощью смарт-часов, которые отслеживали сон студентов, а также через специальное приложение, где те должны были описывать свое настроение каждого дня, а также ежеквартально проходить тесты на наличие признаков депрессии.

Студенты, чьи устройства показывали сменный график сна, чаще набирали более высокие баллы по стандартизированными опросниками симптомов депрессии, а также сообщали о более низкие оценки настроения. Похожие результаты показали и те, кто постоянно ложился спать поздно или спал меньше нормы.

Ученые отметили, что в исследовании участвовали в основном молодые люди, что не является репрезентативной выборкой для более широкого населения. Однако, поскольку все они имеют схожие рабочие нагрузки и графики, они представляют собой хорошую группу для проверки гипотез. Исследователи надеются, что другие ученые будут изучать другие группы населения, используя аналогичные устройства и подходы, чтобы увидеть, подтвердятся ли результаты об изменении режима сна у них.

"Я хочу, чтобы мой годовалый ребенок узнала про эти открытия и будил меня только в 8:21 утра каждый день", — шутит Ю Фанг, специалист-исследователь Мичиганского института нейробиологии.

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Автор: УНИАН