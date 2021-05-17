Отмечено, что этот симптом в большинстве случаев был распространен у пожилых пациентов с ранее имеющимися медицинскими проблемами, такими как ожирение, гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца.

По результатам нового исследования, пациенты с COVID-19, в которых зафиксировали неврологические осложнения, в шесть раз больше подвержены риску смерти.

Исследование также показало, что пациенты с неврологическими осложнениями чаще умирают в больнице, чем пациенты без признаков неврологического поражения, пишет НВ со ссылкой на EurekAlert.

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Результаты исследования неврологической дисфункции при COVID-19, проведенного Глобальным консорциумом (GCS-NeuroCOVID), представляют собой первый и крупнейший на сегодняшний день анализ данных неврологических проявлений у пациентов, госпитализированных с COVID-19, в 13 странах на 4 континентах, с марта по сентябрь 2020 года.

Из 3744 пациентов, госпитализированных с COVID-19, у 82% развились неврологические симптомы. Чаще всего люди жаловались на головную боль (37%), потерю обоняния и вкуса (26%). Врачи также фиксировали такие неврологические симптомы как острая энцефалопатия - синдром диффузного поражения головного мозга и гибель его клеток, (49%), кома (17%) и инсульт (6%).

Исследование также показало, что энцефалопатия, которая характеризовалось изменением состояния бдительности, была связана с 5-кратным повышением риска смерти в больнице.

Отмечается, что этот симптом в большинстве случаев был распространен у пожилых пациентов с ранее существовавшими медицинскими проблемами, такими как ожирение, гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца.

Исследование также показало, что наличие ранее существовавшего неврологического нарушения любого типа было главной причиной развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко