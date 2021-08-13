Первые 650 тысяч доз должны поступить уже до конца месяца.

Вакцина от коронавируса, которую собирается перепродать Украине Польша, будет с истекающим сроком годности.

Об этом заявил на радио RMF24 заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

"Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут перепроданы в Украину", - сказал он.

Читайте такжеВ Украине растет количество COVID-случаев: за сутки обнаружили более 1200 новых инфицированных, 44 пациента умерлиВсего в планах польских властей передать 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca. А первую партию - более 650 тысяч - Украина получит уже в августе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заключил сделку о перепродаже Украине вакцин, которые получила Польша, еще в феврале. Одним из условий договора была перепродажа прививок по себе стоимости.

Ранее УНИАН сообщал и о планах греческих властей предоставить Украине 100 тысяч доз вакцин AstraZeneca от коронавируса - в знак благодарности за борьбу с масштабными лесными пожарами.

Кроме того, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, до конца года Украина должна получить еще 17 миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Автор: Станислав Кожемякин