В то же время в Минздраве говорят, что вспышка инфекции может произойти раньше, чем Pfizer прибудет в Украину.

До конца года Украина должна получить еще 17 миллионов доз вакцины от коронавируса американо-немецкого производства компаний Pfizer / BioNTech.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность где-то на уровне 91-95%. То есть уровень защиты условно выше. Однако действительно мы должны считать таким образом, что вакцинироваться надо как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас. Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 миллионов доз Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина доедет и будет возможность выбирать", – подчеркнул Кузин.

Он добавил, что до конца года планируют вакцинировать более 50 процентов населения Украины.

"До конца года. До конца осени у нас стоит цель сделать 10 миллионов прививок, то есть вакцинировать 5 миллионов человек", – заявил главный санврач.

Он отметил, что уже сделано 6 миллионов прививок.

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Автор: Виталий Саенко