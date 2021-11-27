Ученый отметил, что если кто-то очень громко разговаривает в течение длительного времени, лучше перейти в другое купе или другой вагон.

В железнодорожном транспорте существует риск заражения коронавирусом, однако он остается не очень высоким при определенных условиях.

Об этом рассказал в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger известный исследователь рисков заражения вирусами Михаэль Ридикер, передает ТСН.

"В поездах значительная часть воздуха фильтруется, а затем попадает обратно в вагон. По моим расчетам, риск заражения не очень высок, если все носят маски и ведут себя относительно тихо. Но если кто-то очень громко разговаривает в течение длительного времени, лучше перейти в другое купе или другой вагон", - сказал Ридикер.

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Как сообщал УНИАН, в Австрии один человек умер, а другие находятся в реанимации после посещения "коронавирусных вечеринок", где люди пытались заболеть COVID-19. 55-летний мужчина посетил одно из таких событий, когда был на севере Италии. Он заразился коронавирусом и скончался на прошлой неделе. По крайней мере трое других участников аналогичных вечеринок в альпийском регионе, включая ребенка, были госпитализированы также после заражения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая