Мир должен научиться жить с вирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали условие для объявления окончания пандемии коронавируса.

Свое мнение по этому поводу высказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в интервью La Vanguardia.

"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID, то есть будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию", – заявил он.

При этом Клюге назвал причину нынешнего обострения ситуации с коронавирусом в Европе:

Читайте такжеВ Китае закрыли 4-миллионный город из-за 40 случаев COVID-19"Почему у нас опять проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась… Пару месяцев назад главной проблемой было наличие вакцин, теперь проблема – скептицизм и фейковые новости".

По его словам, до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса, если тенденция с распространением инфекции не изменится.

Напомним, в Украине сейчас есть 10 миллионов 300 тысяч доз различных вакцин от коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Шварц