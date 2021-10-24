Проблемы возникают примерно у 24% пациентов

Американские ученые продолжают изучать COVID-19. Они выяснили, что коронавирус вызывает когнитивные расстройства.

Об этом пишет NBC News.

Ученые из Медицинской школы Икана провели исследование, в ходе которого выяснили, что примерно 24% пациентов продолжают испытывать когнитивные трудности, в том числе проблемы с памятью, многозадачностью, обработкой информации и фокусировкой. Всего провели тесты у 740 пациентов, которые вылечились от COVID-19. Высокий уровень когнитивных нарушений фиксировался даже спустя семь месяцев после болезни.

Чаще всего пациенты страдали от проблем с сохранением новых воспоминаний и их воспроизведением. Также пациенты жаловались на низкую скорость обработки информации и исполнительных функций, а именно способность инициировать, планировать, организовывать и выносить суждения.

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"Они не могут функционировать, не могут думать, их память нарушена, они сбиваются с толку. Когда они едут куда-то, то говорят, что не знают, как они туда попали", - рассказал профессор психиатрии и директор клиники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктор Хелен Лаврецки.

Как ранее сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что опасность штамма "Дельта" видят все, кроме "ковидиотов и антивакцинальщиков".

Автор: Анастасия Горбачева