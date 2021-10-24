Коронавирус за сутки унес 386 жизней.

Коронавирус не сбавляет оборотов в Украине. По состоянию на утро 24 октября зафиксировали 20791 новый случай COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.

Среди новых пациентов – 1533 детей и 237 медицинских работников.

Кроме того, за минувшие сутки госпитализировано 5924 человека. При этом COVID-19 унес 386 жизней, но выздоровел - 6081 человек.

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заболело - 2769405 человек;

выздоровели - 2375776 человек;

летальных исходов - 63 872;

проведения ПЦР-тестов - 13986710.

Ситуация с вакцинацией в Украине

За прошедшие сутки 177730 человек получили прививки от COVID-19, из них одну дозу получили 129530 человек, а полностью вакцинированы - 48200 человек.

С начала прививочной кампании привито 8890454 человека, из них получили одну дозу - 8890452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6963577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15854029 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

Ситуация с коронавирусом по состоянию на 23 октября

По состоянию на утро, 23 октября, в Украине подтвердили еще 23 229 новых случаев коронавируса. Среди новых больных – 1 777 детей и 438 медработников.

5 362 больных госпитализировали в пятницу с осложнениями от недуга, 483 человека умерли, а 8 330 выздоровели.

Автор: Анастасия Горбачева