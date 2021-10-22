Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что опасность штамма "Дельта" видят все, кроме "ковидиотов и антивакцинальщиков".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
"Штамм "Дельта", который сегодня бушует в Украине, имеет особенность - он непредсказуем. Как в распространении на территории страны, так и в течении болезни, которую он провоцирует. Это отмечают во всем мире и это видят все, кроме ковидиотов и антивакцинальщиков", - отметил Ляшко.
Он, в частности, отметил, что потребление кислорода на одного пациента, госпитализированного с "Дельтой", возросло в 5-6 раз.
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Напомним, как рассказала ранее инфекционист и профессор Ольга Голубовская, коронавирус, вызванный вариантом "Дельта", нужно воспринимать как несколько другую болезнь. При "Дельте" частота тромбозов более высокая.
Напомним, в начале октября Виктор Ляшко говорил, что в стране 95% всех выявленных случаев заражения приходились на штамм "Дельта".
"Дельту" впервые обнаружили в Индии осенью прошлого года. Считается, что этот вариант COVID-19 более заразный, чем предыдущие.
Главные симптомы заражения штаммом "Дельта":
- Проблемы с желудком;
- Головная боль;
- Насморк;
- Лихорадка;
- Боль в горле.