Министр отмечает, что речь идет, в частности, о течении болезни именно при этом штамме.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что опасность штамма "Дельта" видят все, кроме "ковидиотов и антивакцинальщиков".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Штамм "Дельта", который сегодня бушует в Украине, имеет особенность - он непредсказуем. Как в распространении на территории страны, так и в течении болезни, которую он провоцирует. Это отмечают во всем мире и это видят все, кроме ковидиотов и антивакцинальщиков", - отметил Ляшко.

Он, в частности, отметил, что потребление кислорода на одного пациента, госпитализированного с "Дельтой", возросло в 5-6 раз.

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Напомним, как рассказала ранее инфекционист и профессор Ольга Голубовская, коронавирус, вызванный вариантом "Дельта", нужно воспринимать как несколько другую болезнь. При "Дельте" частота тромбозов более высокая.

Напомним, в начале октября Виктор Ляшко говорил, что в стране 95% всех выявленных случаев заражения приходились на штамм "Дельта".

"Дельту" впервые обнаружили в Индии осенью прошлого года. Считается, что этот вариант COVID-19 более заразный, чем предыдущие.

Главные симптомы заражения штаммом "Дельта":

Проблемы с желудком;

Головная боль;

Насморк;

Лихорадка;

Боль в горле.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Таня Поляковская