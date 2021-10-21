Согласно результатам исследования, чем сильнее потеря обоняния, тем сильнее депрессия и ниже уровень сексуальной удовлетворительности.

Потеря обоняния у людей, получивших травмы головы, вызывает более сильные депрессивные симптомы, чем у тех, кто такие травмы не получил. Отсутствие нюха также сказывается на сексуальной удовлетворенности.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Ученый из Иранского университета медицинских наук Рафие Ализаде с коллегами исследовал симптомы депрессии и сексуальную активность у людей потерей обоняния. В исследовании принимали участие 55 человек от 25 до 63 лет. Все пациенты состояли в браке и регулярно занимались сексом.

В исследование не попадали курильщики, беременные женщины и люди с врожденными нарушениями обоняния, искривлениями носовой перегородки, неврологическими заболеваниями и диабетом.

Читайте такжеАмериканские врачи впервые пересадили человеку почку от ГМО-свиньиВ ходе исследования выяснилось, что сексуальная удовлетворенность ниже в группе со сниженным обонянием, чем в контрольной группе. При этом уровень удовлетворенности браком напрямую завесил от уровня сексуального удовлетворения. В то же время чем сильнее депрессия, тем ниже уровень сексуального удовлетворения.

Кроме того, тяжесть травмы напрямую влияла на тяжесть депрессии – чем сильнее травма, тем сильнее депрессивные симптомы. При этом чем легче травма, тем выше сексуальная удовлетворенность.

Ученые выяснили, что от депрессии страдали около 70 процентов пациентов с проблемами обоняния. Предполагается, что это может быть связано с тесными связями областей мозга, которые отвечают за обоняние и эмоции.

Как ранее сообщал УНИАН, в Италии группа исследователей опросила около 9000 человек, которые потеряли обоняние после коронавируса. Как выяснили ученые, основной проблемой для людей, которые больше не чувствуют запахов, конечно, становится еда. Любимые блюда теряют вкус, кофе становится просто черной жидкостью. Более того, можно по ошибке съесть что-то несвежее.

Автор: Анастасия Горбачева