Ученые провели исследование романтических отношений индийских пар, которые были опрошены до и после изоляции из-за COVID-19.

Изоляция из-за пандемии коронавируса нанесла ущерб таким ощущениям как удовлетворенность отношениями, любовь, близость и страсть.

К такому выводу пришли ученые из Женского колледжа в Нью-Дели. Они провели исследование романтических отношений индийских пар, которые были опрошены до и после изоляции из-за COVID-19. Своими результатами они поделились в журнале Family Relations.

В ходе опроса оценивалась удовлетворенность отношениями, любовь, близость и страсть.

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Ученые выяснили, что после изоляции эти показатели снизились, по сравнению с первым опросом. Однако это касалось только женатых пар. Для тех, кто находился в отношениях, совместный просмотр фильмов и возвращение к старым воспоминаниям было связано с любовью. У женатых пар с любовью ассоциировалось совместное выполнение работы по дому, приготовление пищи и просмотр фильмов.

В исследовании приняли участие 100 человек, 65 из которых состояли в отношениях, а 35 были женаты. Их опрашивали сначала в январе-марте, а затем в мае после карантина, пишет medikforum.

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Автор: Виолетта Орлова