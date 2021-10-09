Больше всего от этого страдали женщины.

В Италии группа исследователей опросила около 9000 человек, которые потеряли обоняние после коронавируса. Как известно, это один из самых характерных побочных эффектов, который может тебя преследовать до шести месяцев (и даже дольше).

Эксперты хотели выяснить, как отсутствие одного из важных чувств влияет на нашу жизнь, пишет maximonline.

Итак, как выяснили ученые, основной проблемой для людей, которые больше не чувствуют запахов, конечно, становится еда. Любимые блюда теряют вкус, кофе становится просто черной жидкостью. Более того, можно по ошибке съесть что-то несвежее.

Ученые наблюдают потерю или, наоборот, набор веса у многих людей с аносмией. Похудение понятно, а вот набор веса происходит из-за того, что человек не чувствует удовлетворения и насыщения от привычного количества еды и ест больше.

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Второй распространенный эффект от потери обоняния оказался менее очевидным. Многие опрошенные жаловались на проблемы в постели, причем как женщины, так и мужчины.

Оказалось, что обоняние играет серьезную роль в определении сексуально привлекательного партнера. Дело тут даже не в феромонах, а в том, что естественный запах тела является одним из сильнейших возбуждающих аспектов.

У стабильных пар именно он вызывает выработку окситоцина - гормона, который вызывает расслабление, доверие, желание обниматься. Иногда просто знакомого запаха достаточно, чтобы запустить возбуждение.

Всего этого оказались лишены люди без обоняния. Они жаловались на чувство отчуждения в собственной семье, которое вызывало проблемы с либидо и депрессию. Ученые связали это с недостатком окситоцина.

Еще хуже дело обстояло у женщин без пары. Во время пандемии одиноким барышням и так стало гораздо сложнее отправиться куда-нибудь на приключения. Однако, даже если девушки без обоняния умудрялись познакомиться с парнем, они не особенно стремились продолжать знакомство. Оказалось, когда женщина не может ощутить запах мужчины, она зачастую совершенно неспособна понять, нравится он ей или нет.

Так вот, девушки, лишенные коронавирусом этой суперспособности, предпочитали не рисковать и вообще не вступать в отношения с незнакомцем, так как непонятно, подходит он или нет.

Вместе с тем свободные мужчины меньше всех страдали от проблем с либидо из-за отсутствия обоняния. Все-таки запах в критериях привлекательности девушки стоит не на самом первом месте, тем более если его нет.

Ранее, как писал УНИАН, изоляция из-за пандемии коронавируса нанесла ущерб таким ощущениям как удовлетворенность отношениями, любовь, близость и страсть. К такому выводу пришли ученые из Женского колледжа в Нью-Дели.

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Автор: Виолетта Орлова