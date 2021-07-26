Исследования показали, что фруктоза, содержащаяся в рафинированном сахаре, стимулирует фуражированную реакцию, схожую с поиском пищи.

Чрезмерное употребление в пищу сахара и продуктов, которые его содержат, может привести к проблемам с психикой.

Так, исследования показали, что фруктоза, содержащаяся в рафинированном сахаре, стимулирует фуражированную реакцию, схожую с поиском пищи. Такое поведение вызывает импульсивность, желание новизны, агрессивное и ускоренное принятие решений.

Читайте такжеУченые выяснили, почему некоторые люди постоянно хотят есть

Основываясь на результатах исследования, ученые предполагают, что появление таких отклонений как биполярное расстройство и синдром дефицита внимания могут быть связаны именно с постоянным употреблением в пищу сахаросодержащих продуктов, передает medikforum со ссылкой на Medical Express.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Иван Бойко