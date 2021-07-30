Исследование показало, что чем больше алкоголя употребляет человек регулярно, тем меньше у него по объему мозг.

Ученые выяснили причины из-за которых происходит сокращение объема мозга у человека.

Первая из таких причин - избыток алкоголя. Пара бокалов вина в неделю на объем мозга не влияет, но если человек каждый день употребляет изрядное количество спиртных напитков, то подобное может привести к уменьшению объема мозга. Исследование показало, что чем больше алкоголя употребляет человек регулярно, тем меньше у него по объему мозг.

Второй причиной является избыток кофе. В двух-трех чашках кофе в день нет ничего плохого. Но некоторые буквально не расстаются с этим напитком. Ученые из Австралии доказали, что употребляющие более шести чашек кофе в день люди имеют на 53% более высокий риск развития старческого слабоумия и, как следствие, сокращения объема мозга.

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Нехватка физических нагрузок также может привести к сокращению объема мозга. Если человеку не хватает хотя бы умеренных физических нагрузок вроде пеших прогулок, плавания, танцев или садоводства, то риск уменьшения объема мозга выше.

Сильный стресс также способен вызвать сокращение объема мозга. В 2018 году было опубликовано исследование, о том что из-за постоянно высокого стресса люди сталкиваются с нарушениями памяти. Высокий уровень гормона стресса кортизола негативно влияет на работу мозга и на его объем, передает medikforum со ссылкой на eatthis.com.

Также опасна нелеченая потеря слуха. Проведенное в 2014 году исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса показало, что у людей со слабым слухом мозг сокращается в объемах быстрее. При этом большое значение имеет то, лечат ли они свою глухоту. Если лечение осуществляется и люди носят слуховые аппараты, то такого явления, как быстрое усыхание мозга, не наблюдается. Но при отсутствии звуковых стимулов плохо слышащие люди меньше тренируют мозг, испытывая постоянный стресс, и это приводит к его деградации.

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Автор: Иван Бойко