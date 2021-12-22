В организации заявили, что надвигается "шторм".

В течение нескольких недель штамм коронавируса "Омикрон" начнёт доминировать в большем количестве стран Европейского региона.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет Reuters.

Он предупредил, что страны должны подготовиться к "значительному всплеску" случаев COVID-19 и посоветовал широко использовать бустерные дозы вакцин для защиты населения.

"С момента появления "Омикрон" был обнаружен как минимум в 38 из 53 стран европейского региона ВОЗ и уже доминирует в некоторых из них, включая Данию, Португалию и Соединенное Королевство", - сказал Ханс Клюге.

Читайте такжеВ Израиле заявили о начале пятой волны COVID-19По его словам, во Всемирной организации здравоохранения видят "надвигающийся шторм".

Большое количество новых случаев заражения может привести к повсеместному нарушению работы систем здравоохранения.

"В течение нескольких недель "Омикрон" начнет доминировать в большем количестве стран региона, подтолкнув и без того расшатанные системы здравоохранения на грань", - подчеркнул он.

Напомним, 18 декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине впервые обнаружили штамм "Омикрон".

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