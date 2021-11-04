Для прививки бустерной дозой вакцины от коронавируса с момента полной вакцинации должно пройти шесть месяцев.

В Турции с сегодняшнего дня начнут прививать бустерной дозой вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.

Об этом со ссылкой на заявление турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджи сообщает Anadolu Agency.

В частности, первыми третью прививку получат люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 60 лет, медицинские работники, а также все сотрудники, находящиеся в группе риска.

Для прививки бустерной дозой вакцины от коронавируса с момента полной вакцинации должно пройти шесть месяцев.

"Наши пожилые граждане и беременные женщины не должны забывать о своих прививках", - подчеркнул Коджа.

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Он также сообщил, что в настоящее время в Турции двумя дозами привито 59% населения. Однако, по его словам, для достижения коллективного иммунитета в стране должно быть привито более 70% населения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая