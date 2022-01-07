При этом результаты анализов жены и детей политика отрицательные.

У канцлера Австрии Карла Нехаммера, трижды привитого против COVID-19, обнаружили коронавирус.

О положительном результате теста на COVID-19 канцелярия сообщила в пятницу, 7 января, передает Reuters. Там добавили, что канцлер находится в самоизоляции и у него нет симптомов.

"Нет причин для беспокойства, я в порядке, у меня все хорошо", - цитирует Нехаммера канцелярия.

Отмечается, что заражение, по-видимому, произошло в среду вечером из-за контакта с членом службы безопасности, у которого также оказался положительный результат теста.

Читайте такжеБеременную китаянку в Новый год не пустили в больницу из-за COVID-теста: ребенок умерСейчас Нехаммер ведет официальные дела из дома с помощью видео- и телефонных конференций. Он не будет посещать какие-либо общественные встречи в ближайшее время.

При этом результаты анализов жены и детей канцлера отрицательные.

Как сообщал УНИАН, ранее у трижды вакцинированного президента Польши Анджея Дуды во второй раз обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Сейчас он находится в изоляции.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Украине уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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