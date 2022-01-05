Сейчас Анджей Дуда находится в изоляции.

У президента Польши Анджея Дуды во второй раз обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Сейчас он находится в изоляции.

По словам главы администрации президента Павла Шрота, Дуда прошел тестирование в связи со случаями заболевания в его окружении, а также среди сотрудников канцелярии президента. Тест оказался положительным.

"С президентом все в порядке, у него нет тяжелых симптомов, и он находится под постоянным медицинским наблюдением", - подчеркнул Шрот.

Он добавил, что президент делал две прививки против COVID-19 - в апреле и июне прошлого года, а 17 декабря получил третью, бустерную дозу вакцины.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2020 года президент Польши Анджей Дуда первый раз заболел COVID-19.

Напомним, что в Украине записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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