Утверждение о том, что температура помогает справиться с болезнью, безграмотно, заявил врач.

Большинство людей уверены в том, что температуру до 38 градусов не нужно сбивать, так как организм борется сам. Но израильский врач-анестезиолог Борис Бриль уверен в другом, такую температуру надо снижать. По его словам, это самый старый миф.

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"У вас до сих пор рассказывают, что не нужно снижать температуру. Но 37 уже надо сразу снижать", – подчеркнул он "Обозревателю".

Тезис о том, что якобы при повышенной температуре организм лучше борется с вирусом, в корне неверен. Так считает медик. Он сообщил, что в организме запускается множество процессов, которые ему не нужны.

"Выработка иммунных комплексов гораздо выше при повышенной температуре. При повышенной температуре происходит множество процессов. Протекает вазоконстрикция (сужение просвета кровеносных сосудов, – Ред.), запускаются компенсаторные процессы. Они не нужны", – сказал медик.

Борис Бриль подчеркнул, что заявления врачей о том, что не нужно сбивать температуру 37 - давно опровергнуты.

"Лет 80 назад это считалось правдой. Но нет ни одного научного доказательства этой теории", – сказал доктор.

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Автор: УНИАН