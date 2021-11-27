Прием таблеток в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30%, а не на 50%, как заявлялось ранее.

Новые таблетки от COVID-19 "Молнупиравир" (Molnupiravir) производства американской фармацевтической компании MSD значительно менее эффективны, чем заявлялось ранее.

Об этом объявил сам производитель, сообщает Deutsche Welle.

Согласно данным, представленным компанией Merck Sharp & Dohme (MSD), прием таблеток, также известных под названием Lagevrio, в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30%, в то время как еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или летального исхода на 50%.

Отмечается, что на тот момент данные обо всех участниках клинического испытания еще не были доступны. Теперь же они появились.

Великобритания в начале ноября стала первой страной в мире, которая одобрила Molnupiravir для терапии.

В ближайший вторник экспертная комиссия Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также будет заниматься рассмотрением вопроса о Molnupiravir.

Этот противовирусный препарат снижает способность коронавируса реплицироваться в клетках организма, тем самым замедляя дальнейшее развитие COVID-19. Аналогичный препарат был разработан американским фармацевтическим гигантом Pfizer. В начале ноября компания Pfizer сообщила, что эффективность ее препарата Paxlovid составляет 89%.

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Преимущество таблеток в том, что их можно без проблем принимать дома. Другие лекарства, например, противовирусный препарат Remdesivir, необходимо вводить внутривенно. На прошлой неделе правительство США объявило о крупном заказе на 10 млн упаковок препарата компании Pfizer на общую сумму 5,3 млрд долларов. Заказ был сделан после получения разрешения со стороны FDA.

Как сообщал УНИАН, в начале октября американская компания MSD подала документы на регистрацию "Молнупиравира" в США.

Этот препарат Соединенные Штаты могут предоставить Украине.

19 ноября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение препарата Lagevrio ("Молнупиравир") для лечения COVID-19.

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Автор: Екатерина Жирий